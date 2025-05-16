15大旅遊熱點 亞太佔半

東京大阪居首兩位 旅客對匯率敏感 暑期旅遊旺季將至，一項調查發現，今年全球首15位熱門暑期旅遊目的地中，亞太地區佔據8個席位，當中日本的東京和大阪更是位列熱門目的地首兩位，其旅遊需求增幅亦是最大。香港則未能上榜，僅在西南太平洋暑期旅遊新興目的地排行榜中位列第4。報告又稱，來自亞太地區的旅客往往對匯率轉變更為敏感，例如去年日圓貶值對促進日本入境旅遊發揮關鍵作用。

Mastercard經濟研究所發表《2025年度旅遊業趨勢》報告，透過匯集匿名交易數據及第三方資料進行分析，指東京去年已由2023年的第二位攀升至熱門旅遊目的地首位，領導全球外遊需求，同時反映其吸引力持續上升。與此同時，越南芽莊的名氣亦正不斷攀升，憑藉其美麗海灘、海岸線以及充滿活力的夜生活，首次躋身熱門旅遊目的地排行榜。

內地去年出境遊全球居首 報告發現，中國仍是亞洲的旅遊巨頭，內地去年仍是全球最大的出境旅遊市場，內地旅客愈來愈傾向選擇物超所值，以及簽證便利的旅遊目的地，當中包括日本、馬來西亞和新加坡。他們對中亞地區如哈薩克、烏茲別克和吉爾吉斯斯坦等旅遊目的地的興趣也在增加，可見內地市場在持續塑造全球旅遊流動方面扮演重要的角色。

亞太區旅客亦着重旅遊體驗，將美食、自然景觀與養生視為旅行的主要動機，同時追求具意義性的時刻而非傳統觀光。印尼峇里島的吉安雅縣和新西蘭的昆斯敦等旅遊目的地均脫穎而出成為全球美食熱點。該研究所養生旅遊指數顯示，泰國是放鬆體驗和自我關懷的熱門目的地之一；新西蘭的養生旅遊指數亦正不斷提升，以目的為導向的旅遊趨勢亦顯示出人們更渴望擁有能滋養身心靈的體驗。

專家：持續引領外遊潮流 另外，體育熱潮推動旅遊業發展，例如澳洲網球公開賽和洛杉磯的棒球世界大賽等大型活動均衍生出大量跨境消費，例如日本旅客在棒球運動員大谷翔平首場世界大賽期間的消費激增91%，是整體跨境消費增幅的6倍，充分凸顯出體育賽事如何成為球迷強大的旅遊催化劑。

Mastercard亞洲首席經濟學家David Mann表示，亞太地區持續引領全球旅遊潮流，東京、上海、首爾和新加坡等熱門目的地深深吸引着全球旅客。儘管整體經濟依然存在不確定性，但受惠於人們渴望尋找有意義及價值導向的體驗，旅遊業依然維持強勢。從匯率以至地域可達性，旅客在選擇目的地時愈來愈明智，意向亦更明確，明顯轉向更個人化、更有目的性。

滙豐香港則表示，Z世代（18至27歲）於滙豐One客戶群佔比一直穩步提升，今年首季Z世代新客戶量更按年增長一倍；另滙豐One早前發布的「理財新Z維調查」發現，「旅行」是本港Z世代工作的重要動力，而他們在娛樂方面的平均支出亦比其他世代高近一成。

全球熱門暑期旅遊目的地