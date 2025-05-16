港3月商品出口量漲逾15%

香港3月份貿易數據有改善。政府統計處昨日公布，今年3月香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升15.8%及13.5%，商品整體出口價格及進口價格均上升2.1%。

輸美貨量升9.6% 按主要目的地劃分，今年3月與去年同期相比，輸往台灣、越南、內地及美國的整體出口貨量錄得52.4%、40%、22.3%及9.6%的升幅。輸往印度的整體出口貨量則下跌7%。

整體出口價格方面，輸往台灣升5.7%，內地升2.1%，越南升1.4%，美國升1.2%，而輸往印度則下跌0.7%。

今年3月，來自新加坡的進口貨量下跌4.6%，南韓更下挫26.9%，跌幅顯著。然而，來自越南、台灣及內地的進口貨量，分別錄得80.6%、66.4%及7.2%的升幅。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升，南韓升6.7%，台灣升3.4%，新加坡升2.7%，越南升2.6%及內地升0.5%。

單看今年首季，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升8.7%及7.3%；商品整體出口價格及進口價格分別上升1.9%及2%。經季節性調整的數字顯示，今年首季與2024年第四季比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升9.5%及7.5%。