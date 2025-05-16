油組降非OPEC+產油國供應增長預測

石油輸出國組織（OPEC）因應油價下滑及業界減少資本開支，調低油組及盟友（OPEC+）以外產油國的原油供應增長預測，估計包括美國在內的非OPEC+產油國，今年原油產量每日增幅只有80萬桶，少於上月估計的90萬桶；整體原油增幅預測也降至30萬桶，較上月估計的40萬桶為少。

不過，OPEC維持今明兩年全球原油需求增長預測不變，並料隨着中美兩國在關稅議題上休戰，有助緩和貿易爭拗，令原油需求增長保持良好勢頭。至於回看OPEC+上月整體日均產量減少10.6萬桶，至4,092萬桶，主要受哈薩克斯坦減產所影響。

美庫存意外增 油價挫 另邊廂，國際能源機構（IEA）最新月報也顯示，今年全球原油產量或供過於求，料石油庫存每日將增加約72萬桶，同時將年內全球原油供應增長預測上調至每日160萬桶，較上月報告增加38萬桶，原因是沙特阿拉伯產量趨增。

美國能源情報署（EIA）數據則顯示當地原油庫存意外增加，截至5月9日的一周，美國原油庫存增加345.4萬桶，達到4.418億桶，市場預期為減少107.8萬桶；另汽油庫存和蒸餾油庫存各減少102.2萬桶和315.5萬桶。原油庫存上升不利油價表現，紐約期油和布蘭特期油曾跌逾3%，分別報每桶61.07美元和64.04美元。

瑞銀估金價短期回調 金價消息方面，投行瑞銀表示，近期關稅戰緩和可能令黃金市場進入盤整，加上北半球夏季為傳統淡季，金價短期或回調，不過維持金價今明年見每安士3,500美元的預測，峰值為3,600美元。

該行又認為，黃金需求未來主要來自中國，因中國近期允許10間保險公司最多可將1%的總資產配置於黃金，而且上海黃金交易所交易量激增，均反映中國市場對黃金需求熾熱。現貨金價昨日偏軟，曾報每安士3,162美元。