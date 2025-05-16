澳洲上月就業佳 季度加薪超預期

澳洲4月失業率維持4.1%，符合市場預期；上月就業人口增加8.9萬人，遠勝市場原先預計增長2.25萬人。該國截至今年3月止的季度工資上漲0.9%，高於市場預期；過去12個月則升3.4%，是自去年6月止季度以來，年度薪資首次上升，也是自2023年12月以來第二次上升。

另外，當地首季通脹2.4%，同期核心通脹達2.9%，數據顯示一般家庭的收入開始趕上物價上漲的速度。不過，經濟學家普遍認為，季度工資增幅超預期，並不足以讓澳洲儲備銀行（RBA）在下周的會議放棄減息計劃。

APEC削亞太GDP預測 另一方面，亞太經濟合作組織（APEC）警告，受美國關稅政策影響，今年亞太地區出口幾乎不會增長，預計該地區出口將僅微升0.4%，遠低於去年的5.7%升幅；同時預期今年亞太地區國內生產總值（GDP）增長預測從之前的3.3%下調至2.6%。

該組織發表的聲明解釋，由於外部需求下降，特別是製造業和消費品領域，以及商品貿易政策的不確定性升溫對服務貿易造成壓力，APEC整體貿易增長將大幅下降。與會各成員國貿易代表將討論多邊貿易和其他合作議程，包括在當前挑戰下的世界貿易組織（WTO）改革。

資料顯示，特朗普政府的全面關稅措施已波及APEC半數以上成員。APEC地區平均關稅稅率從該組織1989年成立之初的17%降至2021年的5.3%，同期商品貿易規模增長逾8倍。