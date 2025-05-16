英上季經濟有驚喜

服務及製造業推動 分析料增長難持續 英國今年首季經濟較預期好。英國國家統計局（ONS）公布國內生產總值（GDP）由去年第四季的按季微漲0.1%，加速至今年首季漲0.7%，稍勝市場預期的升0.6%；當中主要由服務業和製造業推動，分別升0.7%和1.1%，建築業則無升跌，整體景氣向好。不過，分析員相信，由於與美國發起的關稅戰，令投資和出口提前在第一季和第二季出現，不排除之後增長將會回落。

跑贏歐元區及美國 英國本次GDP跑贏多個主要經濟體，包括歐元區的按季升0.3%、德國的升0.2%、法國的升0.1%，美國更因特朗普上場後不斷推動關稅戰，在首季GDP收縮0.3%。英國財務大臣李韻晴表示，與去年7月工黨上台以來多項政策有關，包括提升最低工資、多次減息等。

不過，德銀英國首席經濟學家Sanjay Raja卻潑冷水，認為在特朗普的關稅大棒下，全球需求將會減少，出口商最受打擊，英國類似的增長不能持續。財富管理公司Quilter的投資策略師Lindsay James同意英國經濟挑戰持續，首季GDP做好，亦可歸因於4月加印花稅，而令樓宇準買家提早於4月前購買所致。英美雖簽訂貿易協議，但大部分貨品仍維持10%稅率，對經濟亦會構成影響。

單計3月，英國GDP按月增0.2%，勝市場預期的持平。英國其他經濟數據方面，3月商品出口311億英鎊，按月增0.8%；進口500億英鎊，按月降0.7%，商品貿易逆差189億英鎊；工業生產按月降0.7%，低於先前的1.7%，也遜預期的降0.5%；服務業指數按月升0.4%，連升5個月，前值為升0.3%。

歐元區方面，首季GDP修正值為按年升1.2%，與初值持平。3月工業產出月率為升2.6%，優於前值的1.1%和市場預期的1.8%；按年亦顯著升3.6%，勝市場預期的2.5%。

西門子工業利潤揚29% 歐洲多間公司首季業績亦做好。德國科技公司西門子在截至3月底止的第二財季工業利潤增長29%，至32.4億歐元（約283.13億港元），高於分析師普遍預測的27.5億歐元。

德國化學藥品廠默克集團（Merck Group）首季調整後EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）增長5.6%至15.4億歐元，略高於分析師預期的15.1億歐元。

法國業務調整，反映滙控加速簡化組織架構、提升營運靈活性的戰略，以應對經濟環境不確定性、日益激烈的市場競爭及高昂的內部成本壓力。據報是次裁員是行政總裁艾橋智提出削減18億美元開支計劃的一部分。

英國今年首季GDP顯著回升