中金估信貸增速放慢 人行連續3日收水

今年中國人民銀行首次降低存款準備金率的措施，周四正式生效，向金融市場注入約一萬億元（人民幣‧下同）長期流動性，可望為4月衝高回落的信貸數據保底。

不過，中金公司提到，在淡化規模的貨幣政策新思路下，後續信貸增速可能繼續下行。昨日人行進行的逆回購操作降至645億元，若不計同日到期的1,250億元中期借貸便利（MLF），單日淨回籠941億元，連續3日「收水」。

上月內地新增貸款創2006年同期新低，除了反映首季信貸投放部分透支之外，亦反映政府債務置換和關稅影響。中金指，4月新口徑下狹義貨幣（M1）增速按月放緩0.1個百分點至1.5%，主要由於關稅影響下企業預期轉弱、訂單放緩所致。中美關稅對預期的衝擊導致需求偏弱，目前貿易摩擦暫緩，後續需求回升仍將取決於消費、房地產等領域的刺激政策。

中國證監會副主席陳華平昨強調，當局全面啟動實施新一輪資本市場改革及推動資本市場高質量發展，加緊推出深化上海科創板和深圳創業板改革的一籃子政策措施，加力支持科技創新和新質生產力發展，會同各方打好穩市政策「組合拳」，推動提升中長期資金入市規模和比例，增強投資者信心。

滬綜失守3400關 續予中國股票「增持」評級的外資投行高盛，更一周內兩度調升MSCI中國指數和滬深300指數的12個月目標，繼上周四預估的78點和4,400點，昨進一步看升至84點和4,600點，各有逾12%及17%潛在升幅。惟滬深3大指數昨齊回吐，滬綜指失守3,400點大關，結束3連升，全日收跌0.68%，報3,380點；深成指及深圳創業板指數更轉跌1.62%及1.91%。

人民幣反彈形勢亦暫緩。官方開出的人民幣中間價昨報7.1963兌每美元，按日跌7點子，同樣3連升止步。在岸價下午4時半收報7.2132，按日續跌49點子，離岸價企穩7.2算。鑑於中國金融市場不斷擴張，市傳巴西正考慮發行首筆人民幣計價的主權債券。