特斯拉傳檢討馬斯克天價薪酬

馬斯克

外媒報道，特斯拉（Tesla）董事會正重新評估行政總裁馬斯克的薪酬方案，董事會主席德諾姆（Robyn Denholm）與董事湯普森（Kathleen Wilson-Thompson）正領導專案小組，探討一旦無法恢復2018年薪酬協議，是否採取替代補償方式，甚或制訂新的股票期權方案，任何新的股票期權方案將取決於公司是否達成財務、營運和股價目標。

是次薪酬檢討源自德州法院裁定馬斯克2018年獲得的薪酬方案過分誇張，並予以否決，當時估值達560億美元，按現值計算已接近1,000億美元。雖然案件已上訴至德州最高法院，惟董事會仍須為未來情景預期作準備。

Uber擬日推網約自駕車 另一邊廂，叫車平台始祖優步（Uber）有指除了會率先在美國及中東推出自動駕駛汽車網約服務，亦考慮在日本推出相關服務，但未有透露時間表及業務詳情。

日媒引述優步稱，的士及包車服務在日本迅速發展，一旦公司的自動駕駛汽車網約服務獲監管批准以及準備工作就緒，已具備立即在當地啟動服務的基礎，又強調自動駕駛叫車服務更安全、成本也較低，而明年上半年優步亦會在美國洛杉磯啟動使用「福士自動駕駛款電動SUV」新服務。