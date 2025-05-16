吉汽首季多賺2.6倍 銷量破頂

截至3月底止首季，吉汽銷量按年猛增47.95%，高達70.38萬輛，完成全年目標逾四分之一。公司補充，旗下銀河品牌季內銷量亦增逾兩倍，新能源業務盈利能力全面改善，規模效應凸顯，帶來盈利能力大升。吉汽行政總裁及執行董事桂生悅預期，未來每季銷量可再創新高。

與極氪合併添競爭力 同時，吉汽旗下在美國上市的附屬公司極氪，上季總交付量錄約11.4萬輛，較去年同期增加21.1%。該附屬首季業績更由虧轉盈，錄淨利潤達5.13億元（人民幣‧下同），較去年同期經重列淨虧損5.38億元大幅好轉。惟極氪收入僅增1.05%，不及吉汽的24.5%升幅。

吉汽昨罕有召開網上及實體季績發布會，桂生悅直言是因應公司擬與極氪合併。吉汽上周對極氪提出私有化建議，桂透露，擬將極氪私有化並合併「是必須要做的事」，要快速整合，以提高競爭力。副主席李東輝稱，協同整合是當前重要戰略，將力爭研發及採購層面節省數以十億元計的目標。

值得留意是，儘管3月底止吉汽錄得淨流動負債為112.51億元，但經過全面評估，集團確認此情況對其持續經營能力沒有重大影響。

不過，國際評級機構標普認為，中國汽車製造商目前還須克服更多困難。除了面臨產能過剩、價格戰和轉型挑戰，美國關稅將帶來更多不確定性，估計未來12至24個月授評中資車企的現金流量將受壓。該機構指，美國關稅對中國汽車製造商而言，將成為壓死駱駝的最後一根稻草，並預計今年內地輕型汽車銷量會持平或溫和增長3%，明年則降1至3%。

標普全球評級信用分析師袁杰表示，中國汽車銷售預測已把今年迄今政府刺激措施支持行業表現穩健的因素考慮在內，還考慮了在去年高基數下，今年餘下時間的增長勢頭可能減弱，及關稅可能對中國經濟造成的衝擊。

今年內地電動車銷量方面，標普料按年增25至30%，滲透率將提升至50%以上，但到明年銷量或放緩至單位數增長。因政府補貼及預期明年將對電動車徵收5%的購置稅，不少購買需求可能推前至今年，導致明年內地汽車銷量或下滑。

吉汽及附屬極氪首季業績概覽