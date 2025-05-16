巴菲特談退休原因 「感覺自己變老了」

巴菲特

今年8月即將95歲的股神巴菲特，本月初在投資旗艦──巴郡的股東大會上宣布將於年底退休，近日他接受外媒訪問時表示，自己也說不清何時下定決心將巴郡的掌舵權交給阿貝爾，主要原因是「感到自己變老了」。

巴菲特指，「不知甚麼原因，直到90歲左右，我才真正開始變老。但當你開始變老時，就會變得不可逆轉」。他透露，自己開始偶爾失去平衡，有時記不住別人的名字，閱報時視力亦變得不太清晰，這些細微變化過去一年逐漸累積，最終促使他作出退休決定。

倘市場恐慌仍無懼 他又稱，近年明顯感受到接班人阿貝爾每日都精力充沛，而他的節奏卻日漸遲緩，「從精力水平，以及他一天10小時能完成的工作量比較，我們之間差距變得愈來愈明顯」。不過，即使卸任行政總裁（CEO），他仍將繼續擔任董事長，且未設下離任時間表。他說：「隨着年齡增長，一些能力有所下降，但仍保有作為投資者最珍視、亦最難得的天賦，這一點與年齡無關」；又指「若市場出現恐慌，我就會發揮作用，因為當價格下跌或其他人都感到害怕時，我不會感到害怕」。

事實上，巴菲特的「戰友」芒格已於2023年11月去世，故有別於過去兩人每年都聯袂出席巴郡股東會，去年及今年巴菲特都是單刀赴會主持，步向嵩壽之年，選擇年底退下CEO之位，也許意味着一個時代將近告終。