鮑威爾：聯儲委員同意重新審視通脹目標

美國聯儲局主席鮑威爾表示，預計未來數月內會完成修訂《長期目標與貨幣政策策略聲明》，該聲明主要反映該局就長期政策目標的立場──包括對物價穩定及最大就業的定義；並透露正考慮根據對經濟環境的最新理解、公眾如何解讀等因素，調整聲明措詞。

最重要的是，他透露了目前聯儲局內部討論進展。多數委員都同意對「平均通脹目標」（Average Inflation Targeting）、距離實現最大就業的「缺口」（Shortfalls）這兩個詞語重新審視。

美政策反覆 較看好歐股 儘管美國在關稅議題上有所讓步，全球股市亦隨之反彈，但一些基金仍對前景有質疑。DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda表示，美國政府目前頻繁轉變的政治路線，勢會在經濟增長及資本市場上留下明顯影響，故將全球企業盈利預測下調約3至5個百分點。即使美股近日反彈幅度較歐洲市場還高，但DWS仍然認為歐洲市場潛力更大。

DWS估計，作為關稅戰發動國，美國將承受最大衝擊，第二季度企業盈利放緩的迹象會初步顯現。由於不明朗因素增加，投資額預料會減少。整體而言，美國經濟及工業正處於充滿挑戰的時期，DWS將2026年3月標普500指數的預測，由原先的6,300點下調至5,800點。

相比之下，Vedda更看好歐洲股票，主要原因有三：第一是分散投資的考慮；第二是估值相對便宜；第三則是周期式企業在歐洲市場的比例較高。相對於美股，DWS對歐洲股市的目標下調幅度較小，僅將明年3月歐洲Stoxx 600指數的目標，由570點下調至550點。

道指低開 美PPI升2.4% 他又預期，至少在美國經濟增長放緩令通脹預期降溫之前，聯儲局將繼續按兵不動，該情況或於今年稍後出現。展望未來12個月，聯儲局最多可能減息3次。

美股3大指數周四早段受壓，道指曾跌273點，報41,777點；標指跌27點，報5,865點；納指跌171點，報18,975點。

最新數據顯示，美國4月生產物價指數（PPI）按年升2.4%，低過預期；撇除食品及能源後的核心PPI按年升3.1%，符合預期。另外，4月零售銷售按月增長0.1%，撇除汽車及汽油後則增長0.2%，差過預期。數據反映，由關稅帶來的影響尚未完全顯現。

大型零售商沃爾瑪公布，截至4月底止季度收入按年增長2.53%至1,656.09億美元，純利跌12.08%至44.87億美元。