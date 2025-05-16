騰訊最牛睇710元 股價反下滑

瑞銀表示，該企首季表現超出預期，並為投資者提供更高的盈利清晰度，加上管理層對前景有信心，預期今年收入及調整後盈利將分別增長13%及19%，予其「買入」評級，且續列在核心薦股名單內。

大行看好AI逐步變現 騰訊表明投資人工智能（AI）將令收入與經營利潤增速差距收窄。中銀國際指，該公司加快AI投資及逐步變現，正形成業務發展的良性循環，推動業務效率提升，毛利率持續擴張，預計在內容產生、分發及商業化方面把握到AI所帶來的可持續機遇，重申對其「買入」評級，目標價634元。

遊戲業務方面，富瑞認為，騰訊仍是全球手機遊戲的領導者，旗艦遊戲《王者榮耀》每日活躍用戶（DAU）創歷史新高，加上新遊戲反應正面，能推動長期增長，上調其目標價2.94%至665元，評級維持「買入」。

騰訊最新目標價