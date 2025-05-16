恒瑞醫藥接力申港掛牌 集資近99億

MIRXES擬港星雙重上市

恒瑞每股招股價介乎41.45至44.05元，較昨日A股收市價折讓24.27至28.74%；每手100股，入場費8,898.85元。是次發行2.25億股H股，香港公開發售佔5.5%，其餘為國際發售。該股設回撥機制，若公開發售超購97倍或者以上，佔比將增加至21.5%。今次獲新加坡政府投資公司（GIC）、投資管理公司景順等7名基礎投資者撐場，合共認購5.33億美元（約41.57億港元）。