恒瑞醫藥接力申港掛牌 集資近99億
MIRXES擬港星雙重上市
恒瑞每股招股價介乎41.45至44.05元，較昨日A股收市價折讓24.27至28.74%；每手100股，入場費8,898.85元。是次發行2.25億股H股，香港公開發售佔5.5%，其餘為國際發售。該股設回撥機制，若公開發售超購97倍或者以上，佔比將增加至21.5%。今次獲新加坡政府投資公司（GIC）、投資管理公司景順等7名基礎投資者撐場，合共認購5.33億美元（約41.57億港元）。
MIRXES則擬以每股招股價23.3元，發行4,662萬股，集資最多10.86億元；每手100股，入場費2,353.49元。同時，公司提到，上市後將適時申請在新交所雙重上市，但目前無具體計劃。
另外，下周二在港掛牌的寧德時代(03750)，當日將「股輪齊發」，包括4隻法興發行的寧德時代認購證（Call輪）。法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹表示，行使價由268至375元，換股比率有100:1和500:1，年期有半年和兩年半。該行發行不同類型的條款，適合對正股有不同看法的投資者。
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