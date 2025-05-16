恒指軟 北水掟貨 京東插4%差絕藍籌

港股昨日回吐，恒生指數收市跌187點，南下「北水」轉淨流出2.21億元，全日成交額亦按日縮減10.14%至2,002.82億元。

恒指高開3點，曾揚升70點，高見23,710點，其後掉頭向下，最多挫268點，低見23,371點，尾市跌幅收窄，最終收市報23,453點。國企指數跌83點或0.97%，報8,509點；科技指數跌83點或1.56%，報5,297點。

港元HIBOR普遍反彈 值得留意的是，本港銀行同業拆息（HIBOR）普遍反彈，與樓按相關的一個月拆息終止7連升，按日升2.1點子，至1.35厘。隔夜拆息升1.88點子，報0.057厘。反映銀行資金的3個月拆息報2.12厘，升6.88點子。

中港擴互換通產品 另外，為進一步促進內地與香港金融衍生品市場協同發展，中國人民銀行、香港證監會、香港金融管理局擬進一步豐富「內地與香港利率互換市場互聯互通合作（簡稱互換通）」產品類型，包括將延長利率互換合約期限至30年；擴充產品譜系，推出以貸款市場報價利率（LPR）為參考利率的利率互換合約。兩地金融市場基礎設施機構將陸續推出有關完善措施。

「互換通」推出兩年，截至今年4月底，20家境內報價商與79家境外投資者，累計達成人民幣利率互換交易1.2萬多筆，名義本金總額約6.5萬億元人民幣。