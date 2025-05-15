中美關稅硬碰硬 科技爭雄鬥到底

美國4月初公布對等關稅以來，中國的反應是反對不合理的關稅，並隨即向美施以「對等」反制以表不滿，硬碰硬下的結果，是兩強面對現實，願意坐低，迅速達成「暫時休賽」的共識，互撤新增的關稅再傾過。可美國官員明言，在包括科技等戰略必需品，必須與華脫鈎。說到底，科技實力關係到對未來新經濟的話語權。關稅多少可以傾，但美國須確保科技領先，之不過中國必然會堅持爭取自我發展權利，預示兩強在科技領域要鬥個你死我活！

正當中美貿易問題隨着雙方互撤新增關稅而暫時緩和之際，卻傳來美國商務部表示，世界任何地方，使用中國華為人工智能（AI）晶片昇騰（Ascend）系列處理器，都可能會因違反美國出口管制而引發刑事處罰，皆因華為晶片很可能違反了一項措施，就是向中國公司出口美國技術須獲嚴格審查的許可證；而使用美國AI晶片來協助訓練中國的AI模型，亦可能會有潛在後果。如是者，美國變相向世界發出警告，任何使用中國AI晶片者將面臨美國行使「長臂管轄權」起訴。

華為幾款AI晶片已開始量產，早在去年底中國AI大模型DeepSeek橫空出世，美國隨即禁止高端晶片供華，美國晶片企業英偉達得研發降級晶片以爭取符合美國要求繼續做中國生意。可這無阻華為推動研製AI晶片的努力，面對華為的AI晶片要量產供客，美國自然感受到壓力，向外聲言用華為晶片就觸犯美國法例，正是要恐嚇全球別買「中國芯」，要先下手為強嚴厲打擊任何能威脅美國技術的競爭者。

問題是至今美國拿不出華為AI晶片「偷竊美國技術」的實質證據，亦未見有對華為採取任何法律行動。如是者，在咆哮禁止全球用華為AI晶片，變相封鎖中國科技在全球應用，顯然是缺乏理據。就連美國科企巨擘創始人都按捺不住發聲，指類似的技術封鎖可能無法遏制中國科技發展，更迫使中國晶片等關鍵領域全速前進和突破。

隨着開源軟件普及，基本上難以限制中國科技發展，美國亦難以在全球「執法」，使用者最大機會的「懲罰」是被限制取得美國晶片供應、罰款，甚或被限制使用美元支付結算，但凡此種種不合理的做法，必招來反制報復。反正用哪國晶片是消費方的權利，為了避免以後在技術使用上惹來美國無理打壓，盡量減少使用美國設備與零件，就是應對法門，最終美國孰得孰失，就要等着瞧。

美國之所以開宗明義在晶片這戰略領域會繼續推動與華脫鈎，皆因未來新經濟世界裏，產業數碼化、智能化下，如人工智能、機械人等發展，晶片都是關鍵資源，也被視為爭奪世界經濟話語權的實力指標。嚴格而言，世界應樂見有多過一種技術制式可供選擇，避免被美霸欺凌。美國在晶片領域向中國以至全球極限施壓，並不會成功。相反這令全球對減少依賴美國技術的渴望有增無減，加速推動對非美體系的技術應用，變相為中國科技產業帶來更廣闊的發展空間。