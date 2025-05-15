大行觀點：環球兩大陰霾揮之不去

近期圍繞關稅的消息，進一步加劇利率市場對高通脹和經濟衰退兩大憂慮的不斷拉鋸。投資者需要注意，美國主要是依賴內需的服務型經濟體，隨着夏季臨近，美國政府或將推出更多財政刺激措施。目前評估美經濟前景時，需要為更多可能性預留空間，在未見進一步數據前，不會貿然預計經濟必將陷入衰退。

財政擴張或推高美債息 在通脹方面，不能低估2022年帶來的根本性轉變，企業和消費者對通脹的態度和預期發生重大改變。鑑於當年通脹高企後來被證實遠非「暫時性」，消費者的通脹預期很容易變得不穩定。特朗普政府的競選議程中，減稅議題尚未獲得充分關注。美國國會或會在暑期休會前，通過大規模財政方案，預計財政擴張將很快成為市場的下一個焦點。

財政擴張或有助經濟增長，但更重要的是，這可能會對國債市場造成更大壓力。目前相信在未來12至18個月內，美國10年期國債孳息率或將升至6厘。高通脹和全球財政擴張，或將對利率（尤其是美債）構成不利影響。

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