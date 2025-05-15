專家點評：高收益債投資風險趨升

美股已完全收復特朗普政府宣布對等關稅時的失地，預計投資市場將保持波動，因美國經濟數據或在第三季開始惡化。假設整體關稅稅率（特別是美中關稅）將在未來數月大幅下降，是投資者能合理化目前美股估值的唯一途徑，但關稅下降過程將充滿變數。

標普500指數超過90%成分股已公布2025年第一季度業績，雖有近77%成分股業績好過預期，但由於貿易政策不確定，經濟增長前景黯淡，分析師已將今年全年盈利升幅預測從去年9月的14.6%，下調至7.6%，相信還有更多盈利預測下調空間，增加美股短期的回吐壓力。

上月發行規模近兩年低 另一方面，高收益債市未能受惠美股最近的樂觀情緒，4月曾提及高收益債券息差面臨上升壓力，代表價格可能下跌。美國高收益債券發行人在4月僅籌集90億美元，遠低於過去10年的月度均值260億美元，也是自2023年7月（70億美元）以來最弱的單月發行規模。

年初至今，高收益債券發行總額為770億美元，按年跌31%。高收益債市的集資情況在5月暫未有改善，截至上周，本月暫籌得僅18億美元，2015至2024年的往績顯示，5月份通常是全年高收益債券發行量第二高的月份，過去10年的平均發行規模達280億美元。

然而，與4月份類似，貿易政策和經濟背景可能大幅影響本月高收益債券發行規模。值得留意的是，若高收益債市在傳統集資能力較強的月份亦較難取得資金，或加劇高收益債在集資額度較低月份，如7月、8月、10月及12月的流動性壓力。

市場亦提升對高收益債的集資要求，增加信貸質素較低的高收益債券發行人集資難度。4月份成功發行的高收益債大多屬較高信貸評級且有資產抵押，所有在4月發行的高收益債的綜合評級大多數為BB級，且85%的發行債券均有資產抵押（今年初市場憧憬美國經濟軟着陸，投資情緒較好時，有資產抵押的比率在2月僅佔29%）。

善用短期美債保流動性 年初至今，BB級債券佔發行比例已從2024年的48%升至59%。過去4個月的平均發行信貸評級正從年底的B+逐漸升至BB-。當較低評級的高收益債券發行人面對集資難或高成本的壓力，尤其聯儲局短期內傾向維持息率不變而令短息高企，同樣不利高收益債市估值。

投資者在目前波動充斥的大環境下，或可考慮提高定息工具的質素，並以短至中年期（3至5年）美國國債為定息工具的核心，為投資者在股市投資機會更清晰時提供入市資金彈藥，尤其是股市和長期債市波動性增加時的防守能力更為明顯。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪