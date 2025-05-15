未補價居屋：怡雅苑270萬易手

公屋富戶被加租下轉租為買，帶動未補價第二市場居屋買賣，大埔怡雅苑兩房單位僅減價5萬元，即獲綠表客以270萬元買入。

美聯林奕俊表示，上址為A座中層1室，實用面積約401方呎，早前叫價275萬元放售，公屋戶即睇即決定購入，成交呎價約6,733元。

該行梁葦姮指，同區富雅花園3座低層D室，實用面積約592方呎，三房設計，叫價480萬元，放盤約一個月，區內客睇樓3次，於第二市場以435萬元承接，呎價約7,348元。

廣明苑減26萬成交 多個地區錄居屋劈價成交。世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳廣明苑A座中層13室，於上月放盤，終一口價減26萬元，獲外區綠表客以372萬元購入，呎價約6,902元。世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山錦泰苑G座中層兩房戶減價20萬元，以428萬元第二市場價沽，呎價約8,458元。

中原伍耀祖稱，天水圍新居屋屏欣苑A座中層3室兩房戶以340萬元未補價放售，放盤約一個月，累減50萬元，以290萬元賣出，呎價約7,632元。