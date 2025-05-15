拍賣消息：澄碧賣166萬車位價 每呎僅二千

銀主積極出貨，昨日兩場物業拍賣會，合共拍出11項物業，有8項為銀主盤，比例逾七成。而全數成交均為500萬元以下細價樓，兩項私人住宅更僅以100多萬元售出，屬「車位價」。

忠誠拍賣昨售出5項物業，包括大嶼山澄碧邨20座中層A室，由業主放盤，實用面積約822方呎，鄰近碼頭可享海景，以160萬元一口價即賣方式推出，吸引兩組買家出價，終以166萬元成交，呎價約2,019元。

元朗連天台唐樓126萬沽 同場售出的物業當中，有兩項為銀主盤。土瓜灣福安大廈低層B1室以245萬元沽出，呎價約7,704元。另一項同類物業為葵涌工廈iPlace低層20室，售價154萬元。

另方面，黃開基拍賣行一口氣拍出6項銀主物業。其中，元朗鴻福樓一個連天台唐樓單位，實用面積約276方呎，天台面積約152方呎，僅以88萬元開拍，最後由兩組客競爭，搶高38萬元或約43.2%，成交價126萬元，呎價約4,565元。單位2015年購入，約10年仍貶值約20.3%。

其他於場內沽出的銀主物業，包括3項居屋單位，部分較市價明顯折讓。筲箕灣愛蝶灣10座低層E室，實用面積約431方呎，已補價自由市場開價240萬元，最後搶高約五成，以360萬元拍出，呎價約8,353元，仍較網上估價大幅低約28%。