二手轉靜：10大屋苑半月買賣跌半成 海怡最淡

5月上半月10大屋苑交投表現

新盤成樓市焦點，二手交投稍為放緩，綜合市場消息，5月上半月10大屋苑只錄約72宗買賣，按月下跌約5.3%，以同期計，連挫兩個月，本月半數項目交投回落，跌幅介乎約25至75%，並以鴨脷洲海怡半島跌勢最勁。

上述10個屋苑有80%本月仍錄個位數成交量，海怡半島暫只錄約一宗最少，中原盧鏡豪表示，發展商推出新盤搶客，成為二手業主「最大敵人」，開價及供應量都追不上新盤下，交投即時轉靜。

事實上，九龍兩大指標屋苑紅磡黃埔花園及荔枝角美孚新邨，5月暫錄約6宗及約10宗買賣，按月分別下跌約40%及約33.3%。上車盤沙田第一城同期只錄約5宗，按月下跌約28.6%，該盤14座低層D室三房戶，實用面積約853方呎，剛以836萬元沽出，呎價僅約9,801元。

康怡傳售620萬平過97年 業主願低價出貨，個別屋苑交投上升。鰂魚涌康怡花園本月暫錄約8宗買賣，按月急升約3倍，其中，屋苑D座中層三房單位，實用面積約596方呎，市傳僅以620萬元售出，呎價約10,403元，原業主1997年購入，最新成交價比28年前帳面再低約2.4%。

天水圍嘉湖山莊5月暫錄約15宗買賣，按月增約25%，利嘉閣蕭啟諾表示，景湖居3座低層A室套三房戶，實用面積約638方呎，區內客售出部分股票轉買物業，以460萬元購入，呎價約7,210元，原業主持貨約10年帳面平手離場。東涌映灣園4月上半月未聞成交，本月已錄至少3宗。

此外，各區屋苑做價重返逾10年前水平。世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富雅花園金桂閣高層D室，實用面積約421方呎，減價83.5萬元，以484.5萬元沽出，呎價約11,508元，原業主於2013年1月以440萬元購入，帳面僅賺44.5萬元。

瓏門兩房4載貶值逾13% 蝕讓情況持續，屯門瓏門再錄損手。祥益黃慶德指，屋苑6座中層B室兩房戶，以668萬元售出，呎價約13,773元，原業主2020年以約770萬元購入，4年多帳面虧損約13.2%。利嘉閣李偉佳指，沙田好運中心棕林閣低層E室，成交價415萬元，呎價約11,925元，約5年帳面貶值約23.1%。