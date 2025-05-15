西沙新盤5小時售罄

SIERRA SEA累賣逾920伙 料1B期將加推 新界大盤銷情升溫，續錄「清枱」佳績。新鴻基地產( 00016 )旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，承接上期3度沽清的旺勢，昨日以價單形式首輪發售的160伙，不足5小時再被搶購一空。連同上期計，該系列項目不足3周，累售逾920伙。市場預期，發展商會短期內加推及安排新一輪銷售。

SIERRA SEA第1B期首輪銷售，於昨日下午約3時開始，準買家按組別分批到場報到，場外如同上期項目一樣，再次大排長龍，氣氛熱鬧。銷售分3組揀樓，設大手安排，優先的AG組買家須購入兩至5伙。市傳最大手買家斥資約2,500萬元連購5伙，作投資收租。該大手組別時段，率先沽約62伙。

昨日樓盤的銷售過程流暢，市傳截至晚上約7時半，首輪全數以價單形式出售的單位售罄。事實上，同系列第1A期以新盤票王的姿態出擊後，銷情勢如破竹，自上月底開售，已連續3次錄得沽清，至今售出約761伙。發展商隨即推售新一期，亦見銷售後勁凌厲，估計該系列項目累計已套現逾50億元。發展商早前指，有機會隨即加推，並於周末進行新一輪銷售。

兩伙最新售出單位為第1座22樓A室及第1座26樓A室，實用面積同為1,428方呎，成交價分別是5,810萬元及6,007萬元，呎價約40,686元及42,066元。同由恒地發展的長沙灣Belgravia Place第2期，昨上載價單5號，加推25伙，折實平均呎價約16,703元。該批單位涵蓋一房至三房間隔，折實價510.3萬至884.97萬元，折實呎價約15,908元起，安排本周日以先到先得形式出售。

SIERRA SEA第1B期大手組別的時段出席率理想，準買家於售樓處外排隊入場。