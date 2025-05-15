西沙新盤5小時售罄
SIERRA SEA累賣逾920伙 料1B期將加推
新界大盤銷情升溫，續錄「清枱」佳績。新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，承接上期3度沽清的旺勢，昨日以價單形式首輪發售的160伙，不足5小時再被搶購一空。連同上期計，該系列項目不足3周，累售逾920伙。市場預期，發展商會短期內加推及安排新一輪銷售。
SIERRA SEA第1B期首輪銷售，於昨日下午約3時開始，準買家按組別分批到場報到，場外如同上期項目一樣，再次大排長龍，氣氛熱鬧。銷售分3組揀樓，設大手安排，優先的AG組買家須購入兩至5伙。市傳最大手買家斥資約2,500萬元連購5伙，作投資收租。該大手組別時段，率先沽約62伙。
昨日樓盤的銷售過程流暢，市傳截至晚上約7時半，首輪全數以價單形式出售的單位售罄。事實上，同系列第1A期以新盤票王的姿態出擊後，銷情勢如破竹，自上月底開售，已連續3次錄得沽清，至今售出約761伙。發展商隨即推售新一期，亦見銷售後勁凌厲，估計該系列項目累計已套現逾50億元。發展商早前指，有機會隨即加推，並於周末進行新一輪銷售。
天瀧連沽3戶吸金逾1.7億
新盤市場單日連續錄得大手客掃貨。恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，昨連沽3伙，吸金逾1.7億元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，當中有一組大手買家繼日前購入三房單位後，昨再斥逾1.18億元購入兩伙四房戶。
兩伙最新售出單位為第1座22樓A室及第1座26樓A室，實用面積同為1,428方呎，成交價分別是5,810萬元及6,007萬元，呎價約40,686元及42,066元。同由恒地發展的長沙灣Belgravia Place第2期，昨上載價單5號，加推25伙，折實平均呎價約16,703元。該批單位涵蓋一房至三房間隔，折實價510.3萬至884.97萬元，折實呎價約15,908元起，安排本周日以先到先得形式出售。
維港‧雙鑽傳大手客買6伙
同時，中國海外發展(00688)的啟德維港‧雙鑽連沽6伙，總成交金額逾3,400萬元。市場消息指，買家為同一組投資客。據悉，該批單位全為實用面積305方呎的一房戶，均位處第1A座高層，成交價561萬至578.1萬元，成交呎價約18,393至18,954元。據了解，買家看好啟德跑道區前景，購入單位作長線投資。
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，昨日再沽出3伙，成交價由362.39萬至602萬元，呎價約8,600至9,712元。該盤於半個月內售出近50伙，並套現逾兩億元。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，亦招標連沽兩伙三房單位，吸金逾5,251萬元，當中一名買家為內地專才。
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