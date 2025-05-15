簡訊一覽
●郵儲銀行(01658)於上周五獲中國平安人壽保險在場內增持2,329萬股，每股均價約4.81元，H股持股量由9.93%增至10.05%。
●國家電力投資集團於周一在場內增持中國電力(02380)806.4萬股，每股均價約3.09元，持股量由64.99%增至65.05%。
●美聯集團(01200)於上周五被Sun Life Financial在場內減持519.2萬股，每股均價約1.02元，持股量由9.02%降至8.29%。
●新華保險(01336)今年首4個月累計原保險保費收入為853.791億元人民幣，按年增27%。
●富達於上周五在場內減持中國食品(00506)191.6萬股，每股均價約3.2元，持股量由5.04%降至4.98%。
●摩根士丹利上周四於場內減持順豐控股(06936)14.92萬股，每股均價約39.66元，持股量由5.03%降至4.94%。
●時代中國(01233)公布，昨在公司及呈請人一致提出延期申請後，高等法院將原定於5月19日舉行的清盤呈請聆訊延期至8月11日。
●惠譽將萬科企業(02202)信貸評級由「Ｂ-」降至「CCC+」。
●平安好醫生(01833)與諾和諾德中國宣布達成戰略合作，共同構建覆蓋「認知提升—診療干預—長期管理」的全周期服務閉環，並基於平安健康的數碼化生態設立「肥胖症科普專區」，建立全鏈條體重管理路徑。
●大洋環球控股(08476)被證監會指股權高度集中。查訊結果顯示，於4月29日，該企有19名股東合共持有相當於公司18.72%股份，計及控股股東持股73.5%，合計92.22%，即僅7.78%由其他股東持有。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：