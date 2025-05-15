亞企傳承規劃滯後 港44%讓家人接班

滙豐發表的《亞洲家族企業：傳承規劃促進和諧》報告指出，全球78%企業家有意讓家族成員接班，亦有52%尚未為未來作出規劃。亞洲企業家的計劃更為滯後，其中約三分之二來自內地、香港及台灣的受訪者表示未有計劃卸任後如何延續企業。

各地區企業家就退出業務的動機及選擇存在差異。印度企業家讓家族成員接班的意欲最高（79%），與英國（77%）及瑞士（76%）相若；只有44%香港受訪者有此意向，而內地及台灣的百分比僅為56%與61%。

在調查的10個市場當中，內地（25%）、香港（29%）及台灣（27%）企業家最有興趣以出售業務作為退出的途徑，其次為新加坡（22%）。全球最多受訪者有意出售的行業是電子業（21%），當中亞洲佔全球出口達三分之二。

至於退出業務方式的取向，可能與接班人的人生經驗有關。在受訪的第二代及第三代企業家當中，內地幾乎60%受訪者表示他們感到有責任繼承家族業務，相比之下，印度只有7%。雖然如此，亞洲區內許多多代企業家都感受到家族長輩的支持。在新加坡該比率高達83%，即使在亞洲當中排名最後的台灣，仍然達到70%的偏高水平。

投資推廣署首4月助223企擴充 此外，商務及經濟發展局官員稱，今年首4個月，投資推廣署助223企業來港或擴業務，按年增13%，預計有關企業首年可帶來超過223億元的直接投資，並創造超過4,900個職位，而當中超過四分之一表示在香港設立國際及地區總部，分別來自內地、美國、日本、英國和新加坡，行業包括金融服務、金融科技、創科、旅遊等。