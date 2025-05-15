比亞迪首4月星銷量超豐田稱冠
比亞迪股份(01211)宣布，將於周六在深圳總部舉辦電動兩輪、三輪車電池全系產品發布會，口號為「鉛酸退場、鐵鋰新啟」。此外，據新加坡官方數據，繼今年初首度超越日本豐田成為新加坡最暢銷汽車品牌後，比亞迪今年首4個月在新加坡銷售汽車3,002輛，佔新加坡汽車總銷量的20%。同期豐田（Toyota）和特斯拉（Tesla）分別售出2,050輛和535輛。
大和削理想今明年收入預測
大和發表研究報告，因應理想汽車(02015)延遲推出純電動車（BEV）產品，將其2025至2026年收入預測下調12至18%，同時由於大眾車型銷售佔比提升，亦將今明兩年毛利率預測下調0.1至0.4個百分點。惟該行預期，今年全年理想的銷量將逐步回升，故重申給予「跑贏大市」評級，美股目標價從23.4美元升至32.5美元。其港股股價昨收報112.8元，升4.54%。
報告指出，與理想管理層溝通後，已重新審視估值模型，認為雖然該企短期內要面對利潤率壓力，但仍看好在車型升級和海外擴張方面的長期增長。該企計劃在今年7至8月推出新款純電動SUV i8，年底或推出i6，兩款新車型價格介乎20萬至40萬元人民幣。理想將於5月底公布季度業績。
里昂估小米首季利潤漲54%
此外，小米集團(01810)將於5月27日公布季績，中信里昂預期，小米首季收入料按年升44.6%至1,090億元人民幣，經調整淨利潤料按年升54%至100億元人民幣，並料其整體毛利率再次按季上升，而電動車業務虧損可能進一步縮窄至6.5億元人民幣。
報告料小米首季交付7.6萬輛電動車，上調對小米今年交付電動車數量預測至40萬輛，並上調對小米今明兩年經調整淨利潤預測8%及4%，維持「高度確信跑贏大市」評級，目標價69元。該股昨日收報50.4元，升3.6%。
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