DeepSeek市佔跌至3% OpenAI續強

人工智能（AI）大模型整合應用平台Poe發表的AI模型使用趨勢報告顯示，今年首5個月，所有主要AI類別的市場份額發生顯著變化，當中美國的OpenAI在關鍵地位不斷增強，中國的DeepSeek R1使用率則自峰值回落。

核心文本生成方面，OpenAI的GPT-4o新增「吉卜力風格」等文生圖功能，以35.8%的市場份額保持領先地位，而較新的GPT-4.1系列推出後數周亦佔據9.4%的市場份額。

快手可靈使用率30% 今年稍早經歷了火箭式增長的DeepSeek，隨着競爭對手紛紛推出價格更實惠、內容詳盡的推理模型，其發展勢頭亦都有所放緩，DeepSeek R1市場份額從2月中旬的峰值7%下降到4月底的3%。

在文本領域方面，由於OpenAI的GPT-4.1系列及Google的Gemini 2.5 Pro在編程任務中表現優異，在發布數星期內，兩者份額分別達到約10%及約5%。