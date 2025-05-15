日上月企業物價升4% 連續8個月新高

日本企業間批發價格上升，或會在之後傳導至消費物價之上。日本央行公布，4月企業物價指數（CGPI）為126.3，按年升4%，雖然符合市場預期，且升幅較3月收窄0.3個百分點，但仍然是連續8個月創新高。當中包括大米在內的農林水產品價格繼3月飆39.1%，4月再瘋漲42.2%，反映4月28日以前日本米價連升4個月帶來的壓力。

Yen兌港元見5.35 日股軟 另外，能源價格亦升幅顯著，CGPI內水電/都市天然氣價格上月漲10.1%，較3月的6.5%進一步擴大、石油/煤製品價格雖然較3月升幅放緩2.2個百分點，但4月升幅仍達6.6%。以日圓計的進口物價指數按年跌7.2%，跌幅較3月擴大4.8個百分點，表明日圓反彈正減輕進口成本壓力。

日圓兌每美元昨日曾升穿146關口，高見145.62；每百日圓兌港元曾升逾1%，高見5.3565。股市方面，日經平均指數終結4連升，昨日收跌55點或0.1%，至38,128點。

投行高盛指出，涵蓋亞洲主要新興市場MSCI亞太區（除日本外）指數（MXAPJ）目前離2月高位不足5%，此輪反彈過快，是情緒改善而非基本面，強調區內經濟增長前景仍面臨多重挑戰，投資者需警惕短期回調風險與中長期結構性矛盾，建議採取防禦性策略應對複雜市場環境。

星下月推黃金實物期貨合約 亞太區股市昨日普遍上升，台灣加權指數升2.1%，南韓綜合指數升1.2%，澳洲標普ASX 200指數升0.1%至8,279點。不過，新加坡海峽時報指數昨日跌0.3%至3,868點收市。當地商品期貨交易所Abaxx Exchange宣布，將於6月12日，推出以美元計價、在新加坡交割一公斤實物黃金期貨合約，以挑戰紐約和倫敦地位。

印度股市昨反覆，孟買30指數升0.22%至81,330點。數據方面，印度4月消費物價指數（CPI）年率較3月放緩0.18個百分點至3.16%，是自2019年7月以來最低位，明顯低於預期的3.3%，也進一步低於印度央行4%的中位目標。大華銀行預計，印央行將於6月議息會議減息四分之一厘。