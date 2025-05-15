華設基金助科企融資

蓋茨：美禁令反利國產芯全速前進 中美雖就經貿發展會談發表聯合聲明，但美方強調與中國科技尤其是晶片的脫鈎方向未變，可見兩強科技角力不會因此而緩和，反會打得更精準、更激烈！科技巨頭微軟創始人蓋茨（Bill Gates）亦直言，美對華晶片禁令反促進中國「國產芯」計劃全速前進。內地科技部等7大部門昨日聯合印發《加快構建科技金融體制 有力支撐高水平科技自立自強的若干政策舉措》，提出設立「國家創業投資引導基金」，並便利科技發債融資。顯見，美國的打壓並無法遏制中國科技發展，反成中國謀求科技進步的一大動力！

蓋茨認為，美國對華施以的晶片禁令，不但未能遏制中國的科技發展，只會推動中國自食其力，變相加快其在晶片等關鍵領域全速前進，效果恐怕適得其反。隨着開源軟件普及，他認為「中國不會大幅領先美國，美國同樣不會大幅領先中國」，人工智能（AI）技術將面向全世界開放，人們可以運用自己方式，在相關基礎上開發產品。

美警告用華為晶片或違規 然而，美國商務部續展示強硬立場，近日更發出指引，指3款華為昇騰晶片910B、910C及910D均受規管，並指這些晶片很可能是使用某些美國軟件或技術設計，或使用直接生產某些美國原產軟件或技術的半導體製造設備生產，或兩者皆有，警告公眾允許美國AI晶片用於中國AI模型的訓練及推理可能帶來後果，並強調全球任何公司使用華為生產的AI晶片，可能違反美國出口管制規則。

中國方面，為了支持科技業發展，早日實現科技自立自強，內地正着手加大對科技的融資便利。內地科技部、中國人民銀行、金融監管總局及中國證監會等7部門印發《加快構建科技金融體制 有力支撐高水平科技自立自強的若干政策舉措》，提出設立「國家創業投資引導基金」，發揮支持科技創新的重要作用，將促進科技型企業成長作為重要方向，培育發展戰略性新興產業特別是未來產業，推動重大科技成果向現實生產力轉化，加快實現高水平科技自立自強，培育發展新質生產力。

文件又提出，建立銀行信貸支持科技創新的專項機制，選擇在部分商業銀行和試點城市開展科技企業併購貸款試點，將貸款佔併購交易價款比例提高至80%，貸款期限延長至10年。另外，要建立債券市場「科技板」，推動科技創新公司債券高質量發展，將優質企業科創債納入基準做市品種，引導推動投資者加大科創債投資，豐富銀行間債券市場科技創新債券產品，完善科技創新債券融資支持機制。

新凱來傳覓融資218億 外媒報道，與華為關係密切的中國晶片設備製造商新凱來（SiCarrier）正尋求首輪融資28億美元（約218.4億港元）。深圳市政府擬出售新凱來旗下一家子公司約25%的股份，對該公司估值為800億元人民幣，此次融資可能在未來幾周內完成。新凱來成立於2021年，由深圳市政府所有，目前主要被視為華為供應商。

內地支持科技發展15項政策舉措