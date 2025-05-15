偉易達去年純利跌5.8% 冀明年完成遷移生產線

業績方面，受累經營費用總額上升導致溢利減少，該企截至今年3月底止全年純利按年倒退5.88%至1.56億美元；惟收入增加1.46%至21.77億美元，主因集團整合Gigaset Technologies GmbH後，帶動歐洲銷售額有所上升，加上其他地區亦出現增長，抵銷北美洲和亞太區的銷售額跌幅；毛利率升1.9個百分點至31.5%；擬派發末期息每股44美仙。

歐洲收入佔44%最多 按地區劃分，北美洲去年收入按年減少3.19%至8.93億美元，佔集團收入41%，乃其第二大市場。去年集團在歐洲的收入則增加8.15%至9.6億美元，成為偉易達最大市場，佔總收入44.1%，主因電訊產品銷售額上升，抵銷電子學習產品和承包生產服務的跌幅。

亞太區方面，去年整體收入下跌5.28%至3.9億美元，包括電子學習產品、電訊產品，以及承包生產服務的銷售額均下跌，跌幅分別為2.27%、12.2%和5.57%。