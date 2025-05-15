Sony去季多賺4%兼落實分拆 股價漲

日本影視娛樂兼電子產品巨企──索尼（Sony）公布的第四季和全年度盈利大致優於預期，加上集團宣布2,500億日圓股份回購計劃，以及落實分拆金融部門後會有實物分派，刺激昨日股價大升3.67%收市。在截至今年3月底止第四財季，集團銷售額雖然按年下降24.43%至2.63萬億日圓，不及市場預期的3.03萬億日圓，但純利升4.6%至1,977億日圓（約105.76億港元），勝市場預期的1,450億日圓。

全年度計，總銷售額微跌0.48%至12.96萬億日圓，純利1.14萬億日圓，升17.61%。公司宣派末期息每股45日圓，全年派息85日圓。值得一提的是，索尼在2024財年共售出1,850萬部PlayStation 5（PS5）遊戲機，少於上一財年的2,080萬部。分析員認為，主要是因為大型遊戲《GTA 6》延遲上市，以及市場對PS5競爭對手任天堂的Switch 2有所期待，因而減慢PS5的銷售。

估關稅削弱經營溢利10% PS5大部分銷量來自美國，但主要在中國生產。剛於今年1月升任索尼社長的十時裕樹表示，其首要任務是帶領公司抵禦美國關稅政策的衝擊。集團預計能夠將貿易戰對盈利的影響控制在約1,000億日圓內，或對經營溢利預測造成少於10%的打擊。

另外，南韓的三星電子宣布，以15億歐元（約131億港元）向歐洲投資公司Triton，收購德國從事供暖和製冷解決方案商FläktGroup全部股份，這是三星自2017年以來規模最大的海外併購交易。FläktGroup有逾60個大型客戶，涉及製藥企業、生物科技，以及飲食企業等。