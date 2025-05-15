鴻海看好AI伺服器收入 仍降全年展望

iPhone主要生產商台灣鴻海精密工業舉行第一季法人說明會。集團表示，4至6月的第二季雖為傳統淡季，但在雲端網絡與元件及其他產品需求提升帶動下，展望不論按季或按年均可顯著增長。然而，集團2025年全年業績展望由「強勁成長」下調為「顯著成長」，主要反映地緣政治與匯率的影響。

董事長劉揚偉解釋，鴻海的出貨量沒有變化，以美元計的營收展望沒有變化，但下調全年展望，主要是看到新台幣兌每美元明顯升值，將會影響集團以新台幣計算的營收展望，需要審慎看待。

從4大產品類別表現來看，劉表示，目前鴻海在人工智能（AI）伺服器生產規模及良率也愈來愈好，也將帶動雲端網絡產品第二季營收按季、按年強勁增長。消費智能產品第二季進入新舊產品交換期，加上匯率影響，第二季營收估按季減，與去年同期持平。

電腦終端產品則因上季及本季均有新品上市，因此預估第二季表現大致持平。元件以及其他主要業務相關的零組件出貨增加，預估按季及按年都會顯著增長。

iPhone 16 Pro減價納補貼 另邊廂，有消息指，繼京東、天貓後，近日內地部分銷售渠道包括蘇寧易購將iPhone 16 Pro 128GB版本下調至低於6,000元人民幣，使其可以享受補貼政策（國補），補貼後價格低至5,499元人民幣，引發搶購熱潮。

有代理商認為，蘋果公司（Apple Inc.）此次減價，是為即將到來的「618」購物節大促銷做預熱工作。不過，也有分析指，iPhone 16 Pro要減價求售，表明iPhone在內地面臨一定的銷售壓力。