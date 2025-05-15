內地上月新貸縮61% 九個月最少

內地金融機構4月信貸投放減速，中國人民銀行昨公布，今年首4個月新增貸款10.06萬億元（人民幣‧下同），可推算4月新增貸款2,800億元，遠少過市場預期的7,000億元，不但創去年7月以來單月新低，按月大減92.3%，按年亦降61.64%。上月社會融資規模增量亦只有1.16萬億元，低過預期兼按月勁縮八成。

由於4月為傳統信貸淡季，加上首季信貸實現「開門紅」強勢，市場早已預期信貸投放可能形成部分透支。首4個月累計，住戶貸款增加5,184億元，其中，反映樓按需求為主的中長期貸款增加7,601億元，均比去年同期減少36.26%及5.97%。相比今年首季累增的1.04萬億元及8,832億元，意味4月已分別縮減5,216億元及1,231億元。連短期貸款亦由首季累增1,603億元，轉為首4個月減少2,416億元，可見4月倒退規模達4,019億元，反映個人消費貸轉趨淡靜。

首4月社融增量16萬億 面對4月外圍關稅政策的不確定性，內地企業資本開支意願亦見大幅減弱。在首4個月新增貸款中，企業貸款貢獻9.27萬億元，雖然按年多7.41%，但單看4月企業貸款為6,100億元，按年跌29.06%，比3月的2.84萬億元更縮水78.52%。

新增社融方面，今年首4個月共計16.34萬億元，按年多3.61萬億元，主要由4.85萬億元的政府債券淨融資增長帶動，按年增幅達3.58萬億元或2.84倍，惟上月政府債淨融資實際規模為9,800億元，少過3月的1.48萬億元。企業債淨融資於今年首4個月錄7,591億元，按年少4,095億元。

截至4月底止，廣義貨幣（M2）餘額325.17萬億元，按年增幅擴至8%。狹義貨幣（M1）餘額109.14萬億元，按年仍增1.5%。兩者相減的「剪刀差」為6.5個百分點，較3月的5.4個百分點擴大1.1個百分點，市場通常視之為需求疲弱。