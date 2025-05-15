貿戰暫休 滬綜近兩月高

人幣官價連揚3日 分析料博弈遠未結束 中美貿易衝突暫時降溫90天的決定昨日正式生效，分析普遍認為，兩國之間經貿博弈仍在繼續，無助於緩解長期以來困擾美企的不確定性，關稅衝擊遠未休止。儘管如此，中國繼續集中精力做好自己的事，內地股、匯兩市昨全力上衝，滬綜指更重返3,400點關，收報3,403點，連升3個交易日，創逾7周收市高位，而反映官方意願的人民幣中間價報7.1956兌每美元，亦告3連升，創近一個半月新高。

多次警告美國提高關稅猶如將經濟推向衰退的美國前財長薩默斯，直指美國關稅撤退迹象明顯，首先對除中國以外的地區暫停加徵對等關稅90天，之後是上周與英國達成協議，至今甚至暫停實施對華的大部分關稅。他坦言，相較於中國，美方達成協議的壓力更大，因美國民眾對通脹高度敏感，今次特朗普政府後撤算是務實之舉。

惠譽估對華有效稅率達31% 不過，他強調，此前美國政策路徑過於激進、過於好鬥且錯誤，雖已大幅回撤，但仍未完全撤銷。言下之意，關稅大戰對美國經濟造成的長期損害，尚未消除，更可能為時已晚。

國際評級機構惠譽也指，中美大降關稅90日似乎是兩國貿易戰的一次重大降級，但在缺乏持續達成協議的情況下，最終關稅稅率及已實施關稅所帶來影響的不確定性，仍是影響宏觀經濟預測的關鍵因素。中美經貿協議並不意味貿易戰已結束，貿易戰已對經濟產生明顯影響，美國對華商品的有效稅率仍是所有貿易夥伴中最高，估計達31.8%。

隨着關稅帶來的影響持續發酵，惠譽稱，美國貿易及相關數據在未來數季將維持波動。即使美國私營企業需求靠穩，但中美談判及其他雙邊貿易協議結果的不確定性，恐繼續抑制多個行業及投資。

安本：高質中企具吸引力 經濟研究及諮詢機構凱投宏觀（Capital Economics）同樣認為，這次協議說明美國作出重大退讓，因中國在貿易或匯率層面上，沒有提供任何承諾。然而，美國對華徵收關稅仍較其他地區高，該機構補充，美國似乎仍在試圖號召其他國家對與中國的貿易實施限制。在這種情況下，可能無法保證90天的停火能持久下去。

事實上，美國只是對多個地區均採取暫緩徵收高額關稅3個月的策略，安本投資亞洲股票投資總監郭蕙嘉提醒，現在判斷暫緩是否永久的關稅削減，可能還為時尚早，可預期談判將是一個漫長的過程。

儘管中美願意緩和貿易緊張局勢，但鑑於達成長期協議的可能性仍未明朗，市場尚存一定程度的不確定性。目前，高質量企業是中國市場最具吸引力的部分，同時也受惠於市場情緒改善。

內銀A股市值突破10萬億 在內銀、內險等金融股昨集體爆升下，滬綜指全日上漲0.86%，深成指及深圳創業板指數亦轉升0.64%及1.01%。其中，農業銀行等多隻內銀股刷新紀錄，帶動內銀板塊市值突破10萬億元（人民幣‧下同），成為主要指數拉升的主要動力。

不過，有別於官方發布的中間價升勢，在岸及離岸人民幣匯價昨回吐，在岸價下午4時半收報7.2083兌每美元，按日轉跌71點子；離岸人民幣亦在7.2算徘徊。

專家對中美貿易休戰90天看法審慎