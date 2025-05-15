基金估美國資產走資未完

儘管美國股市近期強勢反彈，挽回了因關稅導致的損失，但能否重現過去多年的長期牛市仍是一大疑問。美資大型基金思博瑞投資管理（Allspring Global Investment）資深投資組合經理兼多元資產解決方案團隊主管Matthias Scheiber認為，環球資金將繼續流出美國資產，特別是股票。

他目前「低配」（Underweight）美國市場，原因包括環球貿易格局變化、美股估值過高，以及預期美元走弱等因素。

受到美國總統特朗普的關稅政策影響，各國正在積極尋求出口多元化，以減少對美國貿易的依賴。Scheiber認為，這種貿易重新導向（redirection of trade）最終會令資金流向出現變化。過去，美國的貿易帳赤字導致資金大量流入當地股市，但隨着其他國家對美國的順差減少，所得美元亦相應下降，將導致流入美國市場的外資減少。

聯儲有機會不減息 他又指出，無論是美國的投資者還是國際投資者，持有的美股總值已升至歷史高位。「當然，外國投資者可以繼續押注美股上漲，但要注意的是，首先是美股估值已經很貴……另方面，國際投資者要擔心匯率的負面影響。」

他亦提到，美國股票市場「非常集中」，升勢主要來自少數大型科技股，國際投資者可以在其他市場找到更多機會。

此外，美國的關稅政策對其經濟構成「滯脹」壓力，即短期內或會推高通脹，並遏抑經濟增長；相反，美國以外地區則可能面對通縮壓力。這種情況或會令美國聯儲局維持高利率政策，預計最快要到9月才有機會減息，甚至可能不減息；與此同時，其他經濟體有望因通脹回落而啟動減息。換言之，美國以外經濟體在通脹與增長方面可能會更為健康，有望吸引資金由美國流向其他市場。