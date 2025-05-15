道指高開114 貝萊德憂波動

全球最大資產管理公司貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）表示，在貿易戰擔憂和美國經濟不確定性的背景下，愈來愈多投資者選擇持有現金，在接下來的90日內，金融市場的波動預計仍將持續。美股3大指數周三早段反覆靠穩，道指曾升114點，報42,254點；標指升20點，報5,906點；納指升137點，報19,148點。

芬克認為，市場即將進入不確定時期，投資者將開始關注美國財政赤字的影響。他直言，美國經濟將需要3%的增長率保持財政的可持續性、克服赤字，相信這正是美國總統特朗普嘗試做的事。此舉與沙特阿拉伯一直在嘗試用投資改變經濟模式異曲同工，希望創造更多投資以實現持續增長。

Burberry擬裁員1700人 新加坡銀行首席投資策略師李依萊表示，美國關稅暫緩實施可降低經濟衰退及企業盈利風險，符合該行估計美國經濟可避免衰退的基本預測，但目前仍需要保持警惕，若談判缺乏進展，90日後關稅戰可能重現。

瑞銀財富管理將美國股市評級從「有吸引力」（Attractive）下調至「中性」（Neutral），原因亦正是貿易相關的不確定性仍然可能會引發市場波動。不過，該行強調這並不是意味看淡美股，反而建議對美股保持策略配置，或者分階段入市。

企業消息方面，英國奢侈品牌Burberry計劃在全球裁員1,700人，以削減成本並實現業務轉型。該公司近年業績表現一般，於上季度，大多數市場的銷售額都錄得下跌。

AEO見紅 撤業績指引 另外，美國著名服裝品牌American Eagle Outfitters（AEO）亦發表上季的初步業績數據，料列帳經營虧損約8,500萬美元，經調整後的經營虧損約6,800萬美元。另外，AEO因為宏觀經濟環境的不確定性，撤回先前提供的2025財年業績指引。

除了受關稅影響的消費行業經營困難之外，就連科技巨頭亦開始加大裁員規模。微軟擬在全球範圍內裁員3%，相當於約6,000名員工，以進行架構改革並減少管理層人數。這次亦是2023年大幅裁員一萬人以來，最大規模的人手縮減計劃。