港拆息跌 滙豐撐一個月期返3.35厘

受惠香港金融管理局入市注資，本港銀行體系結餘增加，令香港銀行同業拆息（HIBOR）月內下跌。與樓按相關的一個月期拆息連跌7日，按日跌0.23厘至1.32厘，續創2022年8月以來低位。不過，滙豐環球研究指出，港元流動性充裕是暫時性，認為在現有結餘規模下，一個月期拆息合理價應為3.35厘。

隔夜拆息報0.03厘，按日跌0.57點子，連跌8日；反映銀行資金的3個月期拆息按日再跌22點子，報2.05厘。

滙豐指出，若美國聯儲局今年將減息3次，一個月拆息合理價應為約2.75厘；同時調低今年第二季至第四季的3個月同業拆息預測，分別由3.55厘、3.35厘及3.2厘，降至3.25厘、3.05厘及2.85厘，明年第一季至第四季及2027年首季，3個月期拆息預測均由3.2厘降至2.8厘。

港元料徘徊強方兌換 金管局上周累計向市場注資約1,294億元。巴克萊認為，資金經互聯互通南下，加上新股活動，令港元需求增加，估計金管局上周的行動，相當於對沖基金將10%的港元淡倉平倉。由於美元持續弱勢，加上5至8月為中資企業派息高峰期，預期港元短期會持續在7.75的強方兌換保證附近徘徊。