寧德孖展2564億 傳上限定價

另一家「A+H」恒瑞醫藥據報最快今日接力招股，擬集資10億至15億美元（約78億至117億港元），較早前約20億美元（約156億港元）縮水25至50%，而招股價或較其A股折讓20至25%。

小馬智行傳保密申掛牌 為便利特專科技公司及生物科技公司申請上市，香港聯交所在月初推出「科企專線」。市傳去年11月在美國納斯達克市場首掛的內地自動駕駛公司小馬智行成「頭炮」，已透過保密形式提交上市申請，或於今年內掛牌。

報道指，小馬智行選擇以保密形式提交上市申請，主要是為了降低在港申請上市時對其美股的影響。今年3月曾有市場傳聞指小馬智行正準備啟動港股上市計劃，但公司隨後向內媒澄清暫時沒有赴港二次上市的計劃。

該公司周二收市報17.95美元，市值64.73億美元（約504.89億港元）。現時回流香港作第二上市（Secondary Listing）的中資概念股，至少須在主要市場上市兩年，且市值至少100億港元。換言之，小馬智行並不符合上市時長要求，是次回流極大可能是「雙重上市」，即視香港為主要上市地，掛牌後持續合規的要求與一般企業無異。