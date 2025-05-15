港股創近兩個月高 瑞銀睇24500點

港股止跌回升，恒生指數昨日以全日高位23,640點收市，創近兩個月收市高位。全日成交額達2,228.98億元，按日微增1.36%。南下「北水」繼續掃貨，淨買入67.06億元，按日多1.96倍。因應中美關稅戰緩和，瑞銀表示，中資股已收復4月2日實施關稅措施以來所有失地，將恒生指數目標輕微上調至24,500點。

恒指高開208點，其後維持升勢，漲幅一度縮至169點，低見23,278點，之後重拾動力，尾市升幅擴大，收市揚532點。國企指數升206點或2.46%，報8,593點；科技指數升112點或2.12%，報5,381點。

中銀國際指，截至2025年5月9日，南向交易淨流入5,755億元人民幣，按年增加1.88倍，佔港股日均成交額21.5%，較過去3年的佔比為高，2022至2024年每年的佔比分別為11.8%、14.1%及17.3%。

望全年萬二億北水買貨 中銀國際預計，受惠港股估值吸引，而且股息收益率高，內地投資者通過南向交易持有港股的需求持續強勁，今年將錄得1.2萬億元人民幣的淨流入，建議投資者密切關注南向交易活躍的股份。

瑞銀認為，貿易緊張局勢緩和、本港銀行同業拆息下跌及美元轉弱，均有利港股表現，預期在較低息環境下，本地地產股及高息股將跑贏大市，不過，本地銀行股因淨息差受壓而跑輸大市。由於互聯網行業盈利能力韌性較強，是該行最看好的板塊，青睞港股多於A股。

另外，瑞銀指，由於對金融脫鈎的擔憂減少，人工智能（AI）相關投資主題可能再度受到投資者追捧，國產替代將是另一個關鍵投資主題，在偏好板塊中剔除必需消費品，繼續偏好互聯網、A股TMT（科技、媒體及通訊行業）公司及高息股；另上調MSCI中國指數目標至80點。