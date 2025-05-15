騰訊盈利佳 擴投資AI

ADR早段較港高近2% 業績公告顯示，騰訊首季列帳純利按年升14.16%至478.21億元，之所以與經調整純利差異較大，主要是受到股份酬金開支的影響。由於整體業務表現強勁，該公司的美國預託證券（ADR）於周三早段折合報530.4港元，較香港收市價高1.8%。

騰訊於業績公告中強調AI的效用，特別是對「廣告、長青遊戲」產生重大貢獻。觀乎騰訊的3大業務板塊，包括廣告在內的「營銷服務」收入增速的確是最高，按年上升20.17%，達到318.53億元。

遊戲收入升23% 疫後最快 與此同時，歸屬於「增值服務」板塊的本地及國際遊戲業務收入合計達595億元，按年大幅增長逾23%，是新冠疫情之後最快的增長。

在遊戲業務當中，本土市場遊戲收入為429億元，按年增長24%，主要得益於《王者榮耀》與《和平精英》的增長。國際市場遊戲收入為166億元，按年增長23%（按固定匯率計算增長22%）。另外，社交網絡收入按年增長7%至326億元，得益於手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長。這些業務的強勁表現，推動整體「增值服務」收入按年增長17.17%，達到921.33億元。

另外，第二大業務板塊「金融科技及企業服務」首季的收入按年增長近5%至約549億元，主要來自消費貸款服務及理財服務收入增長。

押注AI似乎是騰訊當前最強調的目標，管理層還透露，已加大元寶應用與微信內的AI等新機遇的投入。對於大舉投資可能會產生的財務負擔。管理層回應稱︰「現有高質量收入帶來的經營槓桿，將有助於消化這些AI相關投入產生的額外成本，保持財務穩健。」

透過軟件提升推理效率 隨着AI生態的發展，騰訊總裁劉熾平提到，用戶與AI助手的互動正在持續增加，使用量也在上升。而針對美國的AI晶片禁令，他形容情況不斷在變化，但之前已經儲備了不少高效能圖像處理器（GPU），會優先用於能快速產生回報的應用，比如廣告與內容推薦，這些應用已在產生實際效果。

同時，他稱，一些未受美國限制的替代晶片，比如特定用途積體電路（ASIC）、低端GPU等，也能應用於部分小型推理（inference）任務。

除了硬件方面，他續指，亦可以透過軟件優化提升推理效率，同時並非所有應用都需要大型AI模型，可根據具體場景訂製輕量模型，降低GPU使用量。他說︰「我們相信有多種途徑可滿足日益增長的推理需求，未來將更重視軟件層面的效率提升，而不僅是單靠購買更多硬件。」

騰訊上季業績概要 騰訊股價年內表現