輪商精選：看好日圓回升 宜留意10656
中美雙方宣布最新貿易政策安排，消息提振市場情緒。美匯指數周一曾高見101.97水平，一度升穿50天線，為4月初以來最高。市場的本周焦點在於周四公布的美國4月生產物價指數（PPI），以判斷美國通脹走勢。
美元走強，日圓和瑞士法郎領跌G10（十國集團）貨幣，當中日圓兌每美元周一曾低見148.65水平，創自4月初低位。日本央行副行長內田真一重申，若經濟前景實現將會加息，投資者觀望日本央行未來的貨幣政策以應對目前不穩定的經濟前景。
技術上，日圓本周阻力位或於144.83水平，支持位或於151.21水平，投資者可參考相關技術水平。如預期美元將繼續上行而日圓走弱，可注意美元兌日圓認購證10647，行使價151日圓，實際槓桿14.9倍，11月28日到期。如預測美元或將從高位回落，可參考美元兌日圓認沽證10656，行使價132日圓，實際槓桿14.5倍，10月30日到期。
歐元好友考慮10629
市場靜候歐洲和平協議最新進展，歐元兌美元周一曾觸及1.1水平，創近月新低。技術上，歐元本周支持位或於55天平均線約1.1018水平，阻力位或於1.1573，投資者可參考相關技術水平。
如投資者看好歐元，可留意歐元兌美元認購證10629，行使價1.22美元，實際槓桿20.4倍，11月28日到期。如認為歐元或會進一步下跌，可參考歐元兌美元認沽證10630，行使價1.06美元，實際槓桿19.7倍，11月28日到期。
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