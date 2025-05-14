股市估市：憧憬貿戰利好 港股睇24300
中美兩國在瑞士日內瓦經貿會談後發布聯合聲明，雙方降低加徵關稅，互相保留加徵10%關稅。美國對中國進口貨品關稅將由145%降至30%，中國對美國進口貨品將由125%降至10%。貿易談判進展勝預期，局勢明顯降溫，提振投資情緒，個別大行隨即上調內地今年經濟增長預測。
不過，實際上中美由近乎停運，過渡至高關稅時期，企業仍難言輕鬆。至於90日喘息期後，能否爭取到最終的貿易協議，尚屬未知之數。預計恒生指數交易區間上移，等待更多貿易戰的利好消息，以及內地經濟基本面改善，上方阻力料見於24,300點，相當於未來12個月預測市盈率11倍。
個股方面，敏實集團(00425)2024年度營業額按年增長12.8%，規模效應擴大及電池盒業務產能使用率提升，帶動毛利率持續改善，純利按年增長21.9%，整體表現符合預期。在電池盒業務方面，集團於中國市場取得重大突破，首次獲得長安及安徽大眾的電池盒總成業務訂單。
敏實新業務具增長潛力
同時，集團在多個重要客戶的電池盒業務份額穩步提升，成功拓展歐洲現代起亞電池盒業務。另外，公司積極布局新興業務，人形機械人及低空飛行有望成為第二增長曲線。
估值上，敏實現價對應2025財年預測市盈率7.5倍，低於過去5年平均水平，向上阻力位23元。
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