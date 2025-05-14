該項目可建總樓面約16.09萬方呎，住宅面積佔約15.2萬方呎，預計可提供約380伙。將來銷售收益達25.5億元，中標財團須向市建局分紅，比例劃一為20%，為近年劃一分紅比例較低的市建局項目。市場估值約6.4億至9.3億元，每方呎樓面地價約4,000至5,800元。