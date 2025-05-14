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市建旺角項目接6標
華懋集團代表昨日到場入標。
市區重建局旺角山東街/地士道街發展計劃，昨日截標收到6份標書，反應符合市場預期。不過，不少大型發展商未有參與，如新鴻基地產(
00016
)、恒基地產(
00012
)及會德豐地產等。
多屬中小型及中資財團
項目主要由中小型及中資財團競逐，嘉華國際(
00173
)香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，該地盤位於市區，交通方便、靜中帶旺，以獨資形式入標。內地房企保利置業(
00119
)亦獨資參與，至於華懋集團、中國海外發展(
00688
)也有競投。
是次有份投標的大型發展商只有長實集團(
01113
)及信和置業(
00083
)；其中，信置聯同鷹君(
00041
)及招商局置地(
00978
)合作入標。
該項目可建總樓面約16.09萬方呎，住宅面積佔約15.2萬方呎，預計可提供約380伙。將來銷售收益達25.5億元，中標財團須向市建局分紅，比例劃一為20%，為近年劃一分紅比例較低的市建局項目。市場估值約6.4億至9.3億元，每方呎樓面地價約4,000至5,800元。
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