產經

市建旺角項目接6標

華懋集團代表昨日到場入標。 華懋集團代表昨日到場入標。
華懋集團代表昨日到場入標。
市區重建局旺角山東街/地士道街發展計劃，昨日截標收到6份標書，反應符合市場預期。不過，不少大型發展商未有參與，如新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產等。
多屬中小型及中資財團
項目主要由中小型及中資財團競逐，嘉華國際(00173)香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，該地盤位於市區，交通方便、靜中帶旺，以獨資形式入標。內地房企保利置業(00119)亦獨資參與，至於華懋集團、中國海外發展(00688)也有競投。
是次有份投標的大型發展商只有長實集團(01113)及信和置業(00083)；其中，信置聯同鷹君(00041)及招商局置地(00978)合作入標。
該項目可建總樓面約16.09萬方呎，住宅面積佔約15.2萬方呎，預計可提供約380伙。將來銷售收益達25.5億元，中標財團須向市建局分紅，比例劃一為20%，為近年劃一分紅比例較低的市建局項目。市場估值約6.4億至9.3億元，每方呎樓面地價約4,000至5,800元。
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