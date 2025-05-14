新盤概況：SIERRA SEA 1B期首輪超購206倍破頂
焦點新盤新一期正式開售，新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，承接上期旺勢，於今日下午作首輪銷售，推出168伙，其中160伙以價單形式出售，折實平均呎價約10,842元。發展商昨公布，經核數後共接獲33,168張入票，當中包括432票為代理入票。以價單單位量計，即錄得超額認購逾206倍，為2013年一手住宅新例實施後，首輪超額認購倍數最高新盤。
維港‧雙鑽10伙添折扣
其他市區盤亦有新銷售安排。中國海外發展(00688)旗下啟德維港‧雙鑽，將於本周六以先到先得形式發售10伙價單單位，同時修訂價單，為該批單位增設額外2至2.5%折扣。涉及單位涵蓋3伙開放式戶及7伙一房戶，實用面積分別為247方呎及305方呎，最新折實價407.9萬至528.9萬元，折實呎價約16,514至17,341元。售價及呎價最低為1B座2樓E室，實用面積247方呎。
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第1期，亦修訂價單，將兩伙「撻訂貨」加價，並安排於周六重售。當中第1A座5樓1室，為實用面積344方呎兩房戶，原於去年3月首輪開售時以530.89萬元沽出，當時呎價約15,433元，惟交易已於周一終止。該單位定價亦由583.4萬元，上調逾12%至656.3萬元，最新折實售價587.38萬元，折實呎價約17,075元。同系牽頭發展的馬頭角南首，推出5伙連平台特色戶於下周二起招標發售。
天瀧兩單位售8020萬
一手豪宅成交暢旺，恒地等6大發展商合作的啟德天瀧，昨招標售出兩伙，總成交金額共涉逾8,020萬元。包括第1座17樓B室，實用面積1,258方呎，成交價4,568萬元，呎價約36,312元。另外，信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，以2,382萬元沽出1座17樓C室兩房戶，實用面積764方呎，成交呎價約31,178元。
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