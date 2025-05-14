鐵路盤蝕讓成交大增

瓏門3年貶三成 海之戀錄虧損 鐵路站上蓋二手屋苑抗跌力較強，惟面對跌市，近日頻頻失守。屯門站瓏門一個兩房單位，剛以673萬元沽出，原業主持貨逾3年，帳面蝕幅達到約29.2%。荃灣海之戀系列屋苑近日交投轉旺，套四房海景單位劈至638萬元沽出，較2017年購入價帳面再低約33.9萬元。

瓏門二手交投量近日明顯增多。市場消息透露，屋苑2座中層E室，實用面積約481方呎，最近以728萬元放售，終累減55萬元售出，呎價約13,992元。原業主於2022年1月以950萬元購入，帳面虧蝕277萬元。

荃灣西站海之戀近日連錄多宗蝕讓。美聯何振榮表示，海之戀‧愛炫美1座高層A室，實用面積約1,139方呎，最初叫價2,888萬元，區內家庭客漏夜簽約，並以2,250萬元承接，呎價約19,754元，原業主於2017年7月以約2,283.9萬元購入，約8年帳面仍跌價約1.5%。

高才通986萬購柏傲莊I 中原鍾志聰指，大圍柏傲莊I第2A座低層平台特色戶，實用面積約495方呎，兩房間隔，叫價1,040萬元，議價後以986萬元成交，呎價約19,919元，新買家為新婚的內地「高才通」人士，因上址屬港鐵上蓋大型屋苑而入市。原業主持貨約5年，帳蝕53.6萬元，貶值約5.2%。

事實上，將軍澳日出康城二手業主近日都擴大減幅。中原何文俊稱，緻藍天2座左翼高層A室套三房戶，實用面積約791方呎，最初叫價1,200萬元，減價230萬元或約19%，以970萬元沽出，呎價約12,263元。

藍籌屋苑情況相若。美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期6座高層G室，兩房設計，實用面積約363方呎，叫價538萬元，終以526萬元成交，呎價約14,490元。原業主於2021年以620萬元購入，帳面虧損94萬元，貶值約15.2%。

星漣海賣855萬 跌27% 該行李天傑指，馬鞍山星漣海3B座低層E室，實用面積約769方呎，以855萬元成交，呎價約11,118元，做價創屋苑同類型三房戶新低，原業主持貨約4年帳蝕約325萬元，樓價蒸發約27.5%。

今年降低百元印花稅門檻後，細價樓主導市場。中原指出，今年首4個月二手私人住宅買賣登記中，共錄5,894宗價值500萬元或以下成交，所佔比例約51%，較2024年多約3個百分點，創9年新高。一手市場同類樓價成交佔比，亦升至約45%，創2009年後的16年新高。

鐵路上蓋二手屋苑跌價個案