●新加坡家族辦公室昇世集團旗下昇世匯盈（香港）任命「快的打車」（現為滴滴出行）聯合創始人之一的李祖閩為非執行董事，即日生效。

●恒生指數公司與卡塔爾金融中心簽署合作意向協議書，以加強香港及卡塔爾之間的金融聯繫和促進商業合作。