簡訊一覽
●被喻為「股神巴菲特門徒」的李祿，其所掌舵的喜馬拉雅資本於上周四在場內減持郵儲銀行(01658)1,038.7萬股，每股均價約4.75元，H股持股量由5.02%降至4.96%，由於持股量已低於5%，再減持毋須申報。
●貝萊德於上周三在場內增持北京首都機場(00694)179萬股，每股均價約2.81元，H股持股量由5.91%增至6.01%。
●領展房產基金(00823)宣布，今年是該企上市20周年，公司換新品牌標誌，深化作為房地產投資者和管理人的角色外，還包括新推出的基金管理業務──領展房地產投資（LREP）。作為品牌煥新的一部分，昨起領展的公司電郵網域名稱將從「@linkreit.com」變更為「@laml.com」。
●新加坡家族辦公室昇世集團旗下昇世匯盈（香港）任命「快的打車」（現為滴滴出行）聯合創始人之一的李祖閩為非執行董事，即日生效。
●房地產私募基金管理公司基滙資本（Gaw Capital Partners）宣布，成功收購位於阿聯酋阿布扎比沙迪雅島（Saadiyat Island）住宅項目Mamsha Gardens中的一幢住宅大樓，淨收購金額逾1.5億美元（約11.7億港元）。
●恒生指數公司與卡塔爾金融中心簽署合作意向協議書，以加強香港及卡塔爾之間的金融聯繫和促進商業合作。
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