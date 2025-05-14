SEC推動加密幣改革 Coinbase納入標指

美國證券交易委員會（SEC）主席阿特金斯周初宣布，將推動加密貨幣政策改革，計劃針對屬於證券的加密代幣，發行制訂具體指導原則，並考慮提供額外的豁免選項，以降低合規障礙。另標普道瓊斯指數公司宣布，加密貨幣交易所Coinbase將納入標普500指數，取代Discover Financial成為成分股，由下周一（19日）開市前生效。

外媒引述阿特金斯指，SEC正評估是否應調整現行規定，讓持有「另類交易系統」（ATS）執照的註冊券商能合法交易非證券類資產，如比特幣及以太幣。阿特金斯強調，其首要任務是建立一套明確、合理的加密資產監管框架，涵蓋發行、託管及交易，同時有效防範詐騙與非法操作。

特朗普兒比特幣礦企借殼上市 此外，由美國總統特朗普兩名兒子投資的比特幣挖礦公司American Bitcoin宣布，將透過與納斯達克市場掛牌的Gryphon Digital Mining以股份方式合併實現上市，交易料於今年第三季完成。交易完成後，American Bitcoin聯合創始人埃里克及其兄唐納德，以及加密貨幣挖礦公司Hut 8將佔新公司98%股權，此舉意味特朗普家族的加密貨幣王國規模進一步擴大。

另有報道引述香港加密貨幣投資公司安擬集團（Animoca Brands）聯合創始人兼執行主席蕭逸（Yat Siu）表示，隨着美國總統特朗普對數字資產的寬鬆監管，為進入全球最大資本市場提供了「獨特時機」，該集團計劃在紐約上市，公司正在研究幾種股權結構，可能很快會發布公告。