日冀與美討論匯率問題 Yen靠穩

日本雖比中國更早與美國展開關稅談判，但美日雙方至今仍未達成任何協議，只是同意將棘手的匯率問題與直接貿易談判分開討論。日本財務大臣加藤勝信昨日表示，將在下周加拿大舉行的七大工業國集團（G7）會議期間，尋求與美國財政部長貝森特會晤，繼續討論匯率問題。

被問到中美貿易達成初步協議時，加藤說，會密切關注相關動態，徹底檢查其影響，並採取適當行動，但他拒絕對匯率動態發表評論。日圓曾因中美達成協議後承壓，周一兌每美元曾短暫觸及148.64低位，為4月3日以來最低水平。昨日日圓稍為回升，兌每美元曾報147.89，每百日圓兌港元曾報約5.2712。

外資買股債20年最多 日本央行副總裁內田真一稱，美國關稅為日本經濟帶來下行壓力，經濟增長將放緩至潛在水平，其後隨着海外經濟恢復溫和增長而重新加快增速。若經濟及物價如預期改善，央行預計將續加息。

他認為，基本通脹及中長期通脹預期可能暫時停滯，但期間由於就業市場非常緊張，預料薪酬仍會繼續上升，企業亦會透過加價，來轉嫁不斷上升的勞動力及運輸成本。

經濟數據方面，日本財務省表示，海外投資者4月淨買入的日本股票和債券共計逾8.21萬億日圓，這是有可比較數據的2005年以後最高水平。從分項來看，中長期債券的淨買入為4.53萬億日圓，股票和投資基金淨買入3.67萬億日圓。債券的淨買入金額達到史上第二高，股票也是史上第三高。

股市方面，日經平均指數昨日裂口高開後最多曾漲逾800點，高見38,494點逾兩個月高位，收報38,183點，升539點或1.4%。東證指數亦升1.1%，收報2,772點。