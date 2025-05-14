英失業率4.5%逾3年高 工資增長放緩

英國就業市場降溫、工資增長放緩。英國國家統計局（ONS）公布，今年首季國際勞工組織（ILO）失業率為4.5%，按季上升0.2個百分點，也創2021年8月以來新高；首季不計花紅的平均工資年率為升5.6%，低於前值的5.9%和市場預期的5.7%。

分析員相信，英國財政大臣李韻晴在去年10月首份預算案中宣布增加僱主社保繳費，今年4月6日生效，增加企業成本，導致聘用減少。顧問公司RSM UK的經濟學家普格表示，勞動力市場明顯正在降溫，應該會導致今年全年工資增長放緩，並相信英倫銀行貨幣政策委員會中的鷹派人士，仍會擔心強勁的工資增長，而不會考慮在6月議息會議後再次減息。

數據公布後，英鎊兌美元不跌反升，曾升0.24%至1.3207；英鎊兌港元曾報10.2948。主要因為英倫銀行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）「放鷹」，指擔心通脹上行的風險，並料通脹率可能需要更持久的時間，才能恢復到央行的目標，或為下月不減息鋪路。

歐經濟趨樂觀 歐元揚 歐元區方面，由歐洲經濟研究中心（ZEW）製作的歐元區經濟景氣指數，由4月的負18.5，大幅回升至5月的正11.6。同期德國經濟景氣指數亦由負14升至正25.2。ZEW總裁Achim Wambach解釋，德國順利選出新總理和組成新政府，加上歐洲通脹轉趨穩定，國際貿易摩擦有所改善，都令本次景氣調查受訪者轉趨樂觀。

數據公布後，歐元兌美元曾升0.19%至1.1109；歐元兌港元曾報8.6586。華僑銀行的外匯報告指出，中美達成貿易協議後，美國總統特朗普轉向批評歐盟，指對方對待美國非常不公平，市場應繼續關注美國和歐盟的貿易談判。歐元兌美元下一個支持位在1.12，阻力位在1.143。

事實上，有歐洲央行管理委員會成員在出席論壇時，不忘批評美國的貿易政策。管委之一兼愛爾蘭央行行長Gabriel Makhlouf表示，即使貿易戰最終證明是短暫的，不確定性效應仍將持續一段時間，將會影響投資。