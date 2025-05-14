日產全年轉蝕353億

本田少賺24% 加國電動車項目延兩年 全球貿易戰之下，汽車行業大受影響，專門做美國汽車市場的日本車企更首當其衝。日本兩大車企──本田（Honda）及日產（Nissan）昨日公布截至今年3月底止的2024年度業績，在展望財政指引部分，本田預計截至明年3月底的2025年度純利將按年大跌70%至僅2,500億日圓，而上季蝕錢的日產則預計，2025年度收入將按年倒退，且未提供純利指引，但預告將再一個財年不派息，並會在兩個財年內將旗下全球車廠由17家合併至僅10家，反映經營前景極為嚴峻。

日產截至今年3月底止年度虧損6,709億日圓（約353億港元），較2023年度賺4,266億日圓轉盈為虧。期內，收入12.63萬億日圓，按年減少0.41%；經營溢利698億日圓，下降87.72%。其中現金流及汽車業務的經營利潤均為負數。單計截至今年3月底止第四季度，虧損6,760億日圓，按年轉盈為虧；收入3.49萬億日圓，按年減少0.69%。

日產全球車廠縮至10間 降產能 公司預期，截至明年3月底止年度收入12.5萬億日圓，表現取決於關稅的不確定影響，而作為精簡措施的一環，至2027年3月底止財年，將把旗下全球汽車生產工廠從目前的17家合併為10家，裁減兩萬名員工，致使本年度全球產能將降至300萬輛。

本田截至今年3月底止年度股東應佔盈利8,358.37億日圓（約439億港元），按年跌24.5%，每股盈利178.93日圓。期內，銷售收入21.68萬億日圓，按年升6.16%。經營利潤1.21萬億日圓，減少12.19%。

該公司預期，截至明年3月底止年度銷售收入20.3萬億日圓，按年減少6.4%；純利2,500億日圓，按年跌70.1%，市場預期為9,529.1億日圓；經營利潤5,000億日圓，下跌58.8%，市場預期為1.35萬億日圓，本財年關稅及應對措施所產生相關影響達4,500億日圓。去年本田在美國銷量約為140萬輛，其中近40%透過進口。

單計上季，本田營收為5.36萬億日圓，經營溢利僅735億日圓，遠遜市場預期。本田續稱，若扣除匯率及關稅的影響，預料2025年度經營利潤為1.4萬億日圓，維持對上一個年度的水平，當中預期受關稅影響為2,000億日圓。另該企宣布，由於電動車需求下行，推遲在加拿大安大略省建立電動車供應鏈的計劃兩年。