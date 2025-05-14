新秀麗季度盈利挫42% 部分產品或加價抗關稅

季內銷售淨額796億美元，按年減少7.32%。按固定匯率計，按年跌幅僅4.5%，其中亞洲及北美洲按年下跌7%及8%，歐洲則按年增長4.4%，拉丁美洲持平。整體毛利率59.4%，按年減少一個百分點，主要由於地域銷售淨額組合變動所致。

新秀麗業務遍布全球，直言會考慮對受到關稅上調嚴重影響的個別產品調高價格，並已提早購入更多存貨，以減輕關稅上調的短期影響。

中國採購輸美比例大降 另外，採購團隊將供應美國的產能轉出中國已取得進展，去年從中國採購銷往美國市場產品的比例約15%，較2018年約85%大幅下降，預期會繼續在中國以外地區採購大部分銷往美國市場的產品，並在可能情況下，將生產進一步轉移到關稅較低的地區。

值得留意的是，該企正籌備美國雙重上市，上季與籌備有關計劃和遵守更多監管要求相關的成本190萬美元。