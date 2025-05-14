騰訊音樂去季經調整純利升24%

該公司上季的列帳純利為42.91億元，按年大幅增長2.01倍。期內列帳純利與經調整純利的巨大差異，主要是來自今年3月時，騰訊音樂透過一家聯營公司的實物分派，取得了環球音樂集團2%的股權，並且計入了財務報表之中，視同約23.7億元的收益。

在線音樂付費用戶多8.3% 不過，就算撇除了上述非經營因素的影響，該公司業績表現依然穩健。於今年首季度，在線音樂服務的付費用戶數目為1.229億，按年增長8.3%；單個付費用戶月均收入則為11.4元，按年升7.5%。不過，每月活躍用戶數目按年下跌4%至5.55億。執行官梁柱提到，超級會員訂閱表現強勁，未來將持續強化核心競爭力，進一步拓展用戶音樂消費的深度和廣度。

業績公告中亦提出吸引超級用戶轉化、續費的策略，包括一些專屬權益、有50%超級會員積極使用的「高品質音效」功能、長音頻內容等。

儘管在線音樂服務收入增長不俗，但該公司另一主要收入來源──社交娛樂服務及其他服務收入則顯著下跌近12%，主要由於公司調整了部分直播互動功能，以及實施更嚴格的合規程序。