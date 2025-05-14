騰訊音樂去季經調整純利升24%
中資科網股陸續公布今年首季業績，「騰訊系」打頭陣的騰訊音樂(01698)上季收入按年增長8.68%至73.56億元（人民幣‧下同）；非國際財務報告準則（Non-IFRS）下，經調整純利為21.24億元，按年增長24.64%。執行董事長彭迦信表示，有信心從容應對國際局勢的不確定性，相信能夠在今年及未來繼續實現業務的可持續增長。
該公司上季的列帳純利為42.91億元，按年大幅增長2.01倍。期內列帳純利與經調整純利的巨大差異，主要是來自今年3月時，騰訊音樂透過一家聯營公司的實物分派，取得了環球音樂集團2%的股權，並且計入了財務報表之中，視同約23.7億元的收益。
在線音樂付費用戶多8.3%
不過，就算撇除了上述非經營因素的影響，該公司業績表現依然穩健。於今年首季度，在線音樂服務的付費用戶數目為1.229億，按年增長8.3%；單個付費用戶月均收入則為11.4元，按年升7.5%。不過，每月活躍用戶數目按年下跌4%至5.55億。執行官梁柱提到，超級會員訂閱表現強勁，未來將持續強化核心競爭力，進一步拓展用戶音樂消費的深度和廣度。
業績公告中亦提出吸引超級用戶轉化、續費的策略，包括一些專屬權益、有50%超級會員積極使用的「高品質音效」功能、長音頻內容等。
儘管在線音樂服務收入增長不俗，但該公司另一主要收入來源──社交娛樂服務及其他服務收入則顯著下跌近12%，主要由於公司調整了部分直播互動功能，以及實施更嚴格的合規程序。
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