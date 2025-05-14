產經

潤置4月總合約銷售額減18%

內房企業銷售仍未止跌。 內房企業銷售仍未止跌。
內房企業銷售仍未止跌。
內地居民置業信心仍有待恢復，藍籌華潤置地(01109)4月實現總合約銷售金額約173億元（人民幣‧下同），總合約銷售建築面積約59.5萬方米，分別按年減少18.7%及30.4%。民企新城發展(01030)同月合約銷售金額亦大跌52.45%至約17.61億元，均比3月跌幅有所擴大。
今年首4個月累計，潤置的合約銷售金額約685億元，總合約銷售建築面積約257.4萬方米，比去年同期分別下挫4.9%及16.9%。
新城發展的合約銷售金額則約68.63億元，銷售面積約88.6萬方米，亦跌56.15%及59%。
融創9月召開境外債重組聆訊
不少房企正急於安排境外債務重組。融創中國(01918)境外債務重組計劃的聆訊已定於今年9月15日上午在香港高等法院召開。該企將在聆訊時尋求高等法院的指令，以召開計劃會議，讓計劃債權人考慮並酌情批准計劃。
不過，房企家族捲入貸款糾紛似乎未止。據報富力地產(02777)聯合創始人張力的兒子張量，疑因涉及貸款糾紛而被內地法院禁止出境，張量現為力量發展(01277)主要股東。內媒報道指，近日重慶市永川區人民法院對張量旗下重慶實地房地產開發公司的執行案進行恢復處理。
星上市企兩度增持金地商置
此外，機構投資者對房地產板塊仍感興趣。聯交所披露權益資料顯示，金地商置(00535)獲新加坡上市的OUE於上周四及五在場內增持合共5.3億股，每股均價0.2748至0.2768港元，分別斥資9,555.4萬港元及4,844萬港元，持股比例增至29.07%。
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