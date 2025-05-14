潤置4月總合約銷售額減18%
今年首4個月累計，潤置的合約銷售金額約685億元，總合約銷售建築面積約257.4萬方米，比去年同期分別下挫4.9%及16.9%。
新城發展的合約銷售金額則約68.63億元，銷售面積約88.6萬方米，亦跌56.15%及59%。
融創9月召開境外債重組聆訊
不少房企正急於安排境外債務重組。融創中國(01918)境外債務重組計劃的聆訊已定於今年9月15日上午在香港高等法院召開。該企將在聆訊時尋求高等法院的指令，以召開計劃會議，讓計劃債權人考慮並酌情批准計劃。
星上市企兩度增持金地商置
此外，機構投資者對房地產板塊仍感興趣。聯交所披露權益資料顯示，金地商置(00535)獲新加坡上市的OUE於上周四及五在場內增持合共5.3億股，每股均價0.2748至0.2768港元，分別斥資9,555.4萬港元及4,844萬港元，持股比例增至29.07%。
綠景中國(00095)建議委任栢淳會計師事務所取代德勤為新任核數師。
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